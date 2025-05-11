Ãæ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ï6Æü¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈEU¤Ï¸ß¤¤¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÅö½é¤Î24²¯¥É¥ë¡Ê¸½¥ì¡¼¥È¤ÇÌó3400²¯±ß¡Ë¤«¤é300ÇÜ°Ê¾å¤Î7800²¯¥É¥ë¤ËÁý²Ã¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£¸å¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëEU¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï6Æü¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡¢¥³¥¹¥¿ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©50Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ½ËÅÅ¤ò¸ò´¹¤·¡¢°Õ