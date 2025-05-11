µð¿Í£³¡½£²¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£°Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î»Í²ó¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢È¬²ó¤ËÀõÌî¤Î£±¹æ¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¡£µß±ç¿Ø¤¬È¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï½ªÈ×¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡þ¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Î²¼¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤Àµð¿Í¤ÎÀõÌî¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç»°·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÌîµå¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿½é°ÂÂÇ¤Ï¡¢¾¡