É×ÉØ¤ÎÀ«¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÂÎÀ­¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Á¡¢¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌ±Ë¡²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Î©Ì±¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡²ò»¶¤ÇÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î°Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÀ¸¤Î¤¿¤Ó¤ËÉãÊì¤¬¶¨µÄ¤·¤ÆÄê¤á¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØÁÐÊý¤ÎÀ«¤ò»Ä¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢