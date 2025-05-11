¥í¡¼¥Þ¶á¹Ù¥¸¥§¥Ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¥Î¤Ë¤¢¤ëÀ»Æ²¤òÈó¸ø¼°¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¡á10Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¤Ï10Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¶á¹Ù¥¸¥§¥Ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¥Î¤Ë¤¢¤ëÀ»Æ²¤òÈó¸ø¼°¤ËË¬Ìä¤·¤¿¡£8Æü¤Î¶µ¹ÄÁª½Ð¸å¤Ë¥Ð¥Á¥«¥ó¤òÆâÊñ¤¹¤ë¥í¡¼¥Þ¤Î³°¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ôÉ´¿Í¤Î¿®¼Ô¤é¤«¤é´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢À»Æ²¤Çµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¤Î¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¥Þ¥¸¥ç¡¼¥ìÂçÀ»Æ²¤Ë¤¢¤ëÁ°¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÊè¤â