²øÃÌÏ¯ÆÉ·à¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅì±ÇµþÅÔÇÐÍ¥Éô½êÂ°¤Î½÷Í¥¤Þ¤Ä¤à¤éâÃµÝ¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬10Æü¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÎÌ¾Å¹¡Ö²´Ã°±à¡×¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµåDeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤â¤Ò¤¤¤­¤Ë¤¹¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î½¸¤¤¡£¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹ËÜ¹À»Ë´ÆÆÄ¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ëÁÏºîËëËö²øÃÌ¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡ÖÈàÊý¡Ê¤¢¤Á¤é¡Ë¤Î¤Ò¤È¡×¤òÌó20¿Í¤ÎÁ°¤ÇÇ®±é¤·¤¿¡£¤Þ¤Ä¤à¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¤ª