[5.10 ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè33Àá](Stade Auguste-Delaune)¢¨28:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]ÀèÈ¯GK 94 ¥¤¥§¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¦¥ÕDF 2 ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥¯¥àDF 3 ´Øº¬Âçµ±DF 18 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥áDF 21 ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥×¥ìDF 24 ¥â¥ê¡¼¡¦¥°¥Ð¥óMF 6 ¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢MF 17 ÃæÂ¼·ÉÅÍMF 72 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥³¥ÍMF 87 A. TiaFW 12 ¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥·¥¨¥Ð¥Á¥å¹µ¤¨GK 20 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ª¥ê¥¨¥íDF 23 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿DF 31 ¥Þ¥ë¥³