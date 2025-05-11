[5.10 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè35Àá](¥ï¥ó¥À¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î)¢¨28:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]ÀèÈ¯GK 13 ¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯DF 2 ¥Û¥»¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹DF 14 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥ÆDF 21 ¥Ï¥Ó¡¦¥¬¥é¥óDF 24 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥óMF 5 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ëMF 6 ¥³¥±MF 8 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹FW 9 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥ÈFW 12 ¥µ¥à¥¨¥¦¡¦¥ê¡¼¥ÎFW 22 ¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¹µ¤¨GK 1 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥à¥Ã¥½GK 31 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª