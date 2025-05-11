[5.10 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè33Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨25:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼DF 15 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥¢¡¼DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥íDF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥ÁMF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥­¥ß¥Ã¥ÒMF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«MF 11 ¥­¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥óMF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥ºMF 25 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¹µ¤¨GK 18 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ì¥ÄGK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦