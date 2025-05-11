11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ë¥Õ´ë²è¡ÖPLANJ¡×¡Ê¥×¥é¥ó¥È¡Ë¤ÎÂè17ÃÆ¤È¤·¤Æ¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥Þ¤Ø¡×¤ò¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Ï¥­¥å¥ë¥­¥å¥ë¡Ä¡ª¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¯JO1Æ¦¸¶°ìÀ®Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS¡Ù¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢½é²Î¾§»þ¤Ë¤ÏÆ¦¸¶¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤â²¹¤«