ºò²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Éüµ¢¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈ×ÀÐ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À19ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥óU¤Ï¥è¥í¤Î³ÍÆÀ¤Ë5200Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÈãÉ¾²È¤«¤é¤Î»ëÀþ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ