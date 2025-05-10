º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»Ø´ø´±¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë¤Ï¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Í­ÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¾­¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ïºòµ¨¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬&DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Î2´§¤ËÆ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£º£¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÀäÂÐ²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡£¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ë