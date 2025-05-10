²Î¼ê¤ÎDream Ami¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬8Æü¡¢¡ØÂè17²ó¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ2025¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·°é»ù¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëAmi¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢²»³ÚÉôÌç¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ami¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÁªÂò¤òËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¤ÏÂ©