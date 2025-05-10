¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/10¡Û5·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹á¼è¿µ¸ã¡¢¤ª¤¤¤Ã»ÒÌò¡¦ÀéÍÕÁÚÆóÏ¯¤È¥Ï¥°¢¡¹á¼è¿µ¸ã¡¢¥½¥í¤Ç½éÅÐ¾ì¹á¼è¿µ¸ã¤¬¥½¥í¤Ç½éÅÐ¾ì¡£º£·îËö¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¹á¼è¤òÈÖÁÈ¤¬¿¼·¡¤ê¡£¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¹°Ìé¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬VTR½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù