´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿ÃÝ¤¤¤«¤À¡£¡Ê£³·î£²£µÆü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Âëß¬¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ëü¾Ý¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÂëß¬5·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾À¾¾ÊÂëß¬»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎµ¸×»³¤ÏÆ»¶µ¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¡¢Ãæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÈÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îµ¸×»³É÷·ÊÌ¾¾¡¶è¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ»¶µÊ¸²½¤È¡¢1²¯Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÀÖ¤¤ÂÏÀÑ´ä¤¬Î´µ¯¤·¤¿¡ÖÃ°²âÃÏ·Á¡×¤ò´Ñ¸÷¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢ÃÏ°è³èÀ­²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÆâ¤Î