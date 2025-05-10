²ÈÂ²°¦¤¬¤¹¤´¤¤¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Kitten¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÇ­¤¬¹¥¤­¤¹¤®¤ë¥Ñ¥ÑÇ­¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤É×¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉºÊ¤ò´Å¤ä¤«¤¹ÃË¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖDad Cat loves Mom Cat so much¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£²èÌÌ¤Ï¡¢»ÒÇ­¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ë¥Þ¥ÞÇ­¤È¡¢´ó¤êÅº¤¦¥Ñ¥ÑÇ­¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë