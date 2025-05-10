¡ÈÍ½Ìó¤Ç¤­¤Ê¤¤¸¸¤Î¥­¥ã¥Ð¾î¡É¤¬¼õ¸³À¸»þÂå¤ËÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¹â¤¹¤®¤ëÊÐº¹ÃÍ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö·ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÍ½Ìó¤Ç¤­¤Ê¤¤¸¸¤Î¥­¥ã¥Ð¾î¡É¤­¤Û¤µ¤ó¡¢¹â¤¤ÊÐº¹ÃÍ¤ÎÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤â5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#23¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥­¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ­¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤­½÷À­¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À­¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥­¡¼¡£º£