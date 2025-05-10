¸½¹Ô¤ÎROG Ally XPhoto: Artem Golub / Gizmodo US ¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Xbox·ÈÂÓµ¡¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼Âºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤¦¤ï¤µ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ROG Ally¡Ê¥¢¡¼¥ë¥ª¡¼¥¸¡¼ ¥¨¥¤¥é¥¤¡Ë¤Î¸å·Ñµ¡¡ÖROG Ally 2¡×¡£¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤äXbox¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅëºÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Xbox¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¥á¥Ç¥£¥¢91Mobiles¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÇ§¾Úµ¡´Ø¥µ