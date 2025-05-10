[5.10 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè36Àá](¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨23:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µDF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£DF 12 ¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥°¥Ð¥É¥¥DF 24 ¥È¥Æ¥£MF 3 ¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥êMF 5 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£MF 7 ¥¢¥ó¥É¥ìMF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ãMF 22 ¥Í¥¦¥½¥ó¡¦¥»¥á¥ÉFW 29 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¹µ¤¨GK 25 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥ÎDF