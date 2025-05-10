[5.10 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè33Àá](¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¢¨22:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë]ÀèÈ¯GK 21 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¡¼¥ÍDF 5 ¥«¡¼¥ë¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥óDF 17 ¥Æ¥£¥â¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼DF 26 ¥À¥Ó¥É¡¦¥¼¥¯MF 7 ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥¯¥ê¥×¥¹¥­MF 23 ¥é¥Ã¥»¡¦¥í¥¼¥ó¥Ö¡¼¥àMF 24 ¥Þ¥°¥Ì¥¹¡¦¥¯¥Ì¥É¥»¥óMF 37 ¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥ÁMF 47 J. TolkinFW 11 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¥½¥óFW 18 Ä®Ìî½¤ÅÍ¹µ¤¨GK 1 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ð