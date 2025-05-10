¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í3¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤ÎÍèÆü3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢µå¿ô¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È5²ó¤Ç95µå¤È¤¤¤¦µå¿ô¤Ë¤ÏÌµÇ°¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤è¤¯¤·¤Î¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë