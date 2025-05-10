Àµ¼Ò°÷¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤­¤¿¤¤½÷À­¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ø½÷¤ÎÅ¾¿¦type¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ²ÂÂå»Ò¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ ¡Ê¼ÁÌä¡Ë¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Å¾¿¦Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤­ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²óÅú¡Ë¸ÇÄê»Ä¶ÈÂåÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Á´¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°­ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë