YouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²Î¼ê¤ÎÅ··î¡½¤¢¤Þ¤Ä¤­¡½¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç½é¤ÎÌî³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£3000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ãæ¡¢¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥È¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿­¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤òÌî³°¤Î¶õ¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÁ°È¾¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÀµ½¡¡×¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ËÂ³¤­¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ç¤¤¡×¤Ç¤ÏÇ­¼ª¡¢¡ÖÉé¤±¸¤¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¸¤¼ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ