¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í3¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¡£Ãù¶â¤ò4¤ËÌá¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨6¾¡2ÇÔ¡£Éé¤±¤ì¤Ð3°ÌÅ¾Íî¤Î´íµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø¹ë²÷¤ËÃ¡¤­¹þ¤à1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç°ÛÎã¤Î3·³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀõÌî¤Ï7Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿