¥×¥íÌîµå¤Ï10Æü¡¢1Æü6»î¹ç¤Ç3ËÜ¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡½³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËüÇÈÃæÀµ¡¢³ÚÅ·¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±¡£À¾Éð¡½¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤ÇÀ¾Éð¡¦¥Í¥Ó¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¡£1Æü¤Ç3ËÜ¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯6·î20Æü¤ËÀ¾Éð¡¦ºÙÀîµü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾®Ã«Ìî±É°ì¡¢¶â»ÒÀ¿¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤â¤³¤ÎÆü¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å´ÏÓ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤È¤ÏÆüËÜ¥Ï