TravisJapan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄTHEMOVIE¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£1978Ç¯È¯Çä¤Î¹ñÌ±Åª¤ª¤«¤·¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¬¡È²Ä°¦¤¤¡É¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦À¬Éþ¤ò¤â¤¯¤í¤àÅ¨¤òÅÝ¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾¾ÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤Ï¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤¡¡Á¡×¤È