Åçº¬Àï¤Ç¹¶¤á¹þ¤àÎ°µå¡¦ÏÆ¡á²­Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë¤Ï10Æü¡¢²­Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Î2´§¤òÁÀ¤¦Î°µå¡ÊÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤¬Åçº¬¡ÊÀ¾2°Ì¡Ë¤ò88¡½70¤Ç²¼¤·¡¢2Àï2¾¡¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Â¾¤Î3»î¹ç¤ÏÂè1Àï¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¡ÊÅì1°Ì¡Ë¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡ÊWC¡Ë¤Î»°²Ï¤ò93¡½81¤Ç²¼¤·¤¿¡£»°±ó¡ÊÃæ1