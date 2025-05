King & Princeが10日、『ミッキーマウス・マーチ』に続く、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソングを歌うことが発表されました。新オフィシャルテーマソングのタイトルは『What We Got 〜奇跡はきみと〜』(5月23日デジタルリリース)。2016年に発表されたディズニーソング『What We Got (Mickey's Birthday Song)』をベースに、オリジナルアレンジが加わり、さらにKing & Prince自身が手掛けた日本語訳詞で、新