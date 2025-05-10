King & Prince¤¬10Æü¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡Ù¡Ê5·î23Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¡£2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥½¥ó¥°¡ØWhat We Got (Mickey's Birthday Song)¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËKing & Prince¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¸ìÌõ»ì¤Ç¡¢¿·