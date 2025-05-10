reGretGirl¤¬6·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãreGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025¡Éfor LOVERS¡ä¤Î¸ø±éÆüÄø¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£reGretGirl¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãreGretGirl FanClub Tour ¡ÈÂè1²ó ¥Ë¡¼¥í¥¯½¸²ñ¡É¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB ROCK'N'ROLL¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢ËÜ¸ø±éÆâ¤Ç¸ø±éÆüÄø¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡¢°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Û¡¼¥ë¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Î3