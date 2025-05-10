¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/10¡ÛONE N¡Ç ONLY¡Ê¥ï¥ó¥¨¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡Ë¤¬5·î10Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||¡×¤ò³«ºÅ¡£½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN¡È¥ê¥¢¥ë·»Äï¡É¤¬¶¦±é¢¡ONE N¡Ç ONLY¡¢¥Ä¥¢¡¼·èÄê2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë5·î10Æü¤Î½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖLUMINA¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò±ÇÁü¤ÇÈ¯É½¡£9·î20Æü¤ÎÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ