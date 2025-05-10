5·î10Æü¡¢2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëGAME1¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è1°Ì¡Ëvs¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É²¼°Ì¡Ë¤¬Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç³«ºÅ¡£B1ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤¬¡¢93－81¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£ »î¹çÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤â±§