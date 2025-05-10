°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤Î½»Âð¤Ç5·î9Æü¡¢70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢16ºÐ¤ÎÂ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î»à°ø¤¬½Ð·ìÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯¤Ç16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢9Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢Æ±µï¤¹¤ë75ºÐ¤ÎÁÄÉã¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢72ºÐ¤ÎÁÄÊì¤âÁ´¿È¤ËÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯