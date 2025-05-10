¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡á¿ÀµÜµð¿Í¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£1¡½1¤Î»Í²ó¤Ë´ßÅÄ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢È¬²ó¤ËÀõÌî¤Î¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬5²ó¤ò1¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡£¶å²ó¤òÄù¤á¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬12¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï11»ÄÎÝ¤È¹¶¤á¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÜÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦µð¿Í¡¦ÀõÌî¡á¿ÀµÜ