reGretGirl¤¬¡¢6·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØreGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025 ¡Èfor LOVERS¡É¡Ù¤Î¸ø±éÆüÄø¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§reGretGirl¡¢Í¥¤·¤¯¤âÇ®¤¤Ëü¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²»³Ú¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤¿ºÇ¿·¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØreGretGirl FanClub Tour "Âè1²ó ¥Ëー¥í¥¯½¸²ñ"¡Ù¤Î¡¢Ì¾¸Å²°CLUB ROCK'N'ROLL¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë