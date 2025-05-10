¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ1¡¢1¡¢2Ãå¤ÇÆÀÅÀÎ¨¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¼ã¼ê¡¢127´ü¤Î¾®ÀîÎµÂÀÏ¯¡Ê24¡áºë¶Ì¡Ë¤À¡£20Ç¯11·î¤Î¸ÍÅÄ°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2¥«·î¸å¤Î¸ÍÅÄÀµ·îÀï¤ÇÁá¡¹¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ºë¶Ì»ÙÉô¤Î¥Û¡¼¥×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¥½ÐÎò¤Ï¤Ê¤¤¤¬º£Ç¯2·î¤Î»ùÅç°ìÈÌÀï¡¢Á°Àá4·î¼ã¾¾°ìÈÌÀï¤Ç¤Ï½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÀ¤Î35¹æµ¡¤Ï½éÆü¤³¤½ÌÜÎ©¤ÄÆ°¤­¤Ç¤Ï