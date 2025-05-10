¡Ê¥í¥ó¥É¥óÃæ±û¼Ò¡Ë±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¸¦µæ½ê¡×¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¤Î¡Ö¹¬Ê¡ÅÔ»Ô»Ø¿ô¡×¤Ç¡¢ÂæËÌ¤¬À¤³¦8°Ì¤Î¡Ö¶â¤ÎÅÔ»Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¤Ï75°Ì¡¢ÃæÉô¡¦¾´²½¤Ï87°Ì¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº¤Ï91°Ì¤Ç¡Ö¶ä¤ÎÅÔ»Ô¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ¤Ï113°Ì¡¢ËÌÉô¡¦Åí±à¤Ï115°Ì¡¢ÆîÉô¡¦ÂæÆî¤Ï134°Ì¡¢Æ±¡¦²ÅµÁ¤ÈËÌÉô¡¦´ðÎ´¤Ï172°Ì¤Ç¡ÖÆ¼¤ÎÅÔ»Ô¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ø¿ô¤Ï150¿Í°Ê¾å¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÅý