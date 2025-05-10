5·î10Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëGAME1¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ëvs·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¾å°Ì¡Ë¤¬ÉÍ¾¾¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥Ûー¥à¤Î»°±ó¤¬83－80¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥ä¥ó¥Æ¡¦¥á¥¤¥Æ¥ó¤äµÈ°æÍµÂë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»°±ó¤¬8－0¤Î¹¥È¯¿Ê¡£ÂÐ¤¹¤ë·²ÇÏ