¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½÷À­£±£°¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Å£Ù£Ï£Ï£Ï£Ï£Ï£Î£Ä£Ó¡×¡Ê¥Ó¥è¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Â£Å£Ù£Ï£Ï£Ï£Ï£Ï£Î£Ä£Ó£Ã£Ï£Î£Ã£Å£Ò£Ô£Ô£Ï£Õ£Ò£²£°£²£µ£Ó£Ð£Ò£É£Î£Ç¡Á£Ô£á£ë£å£Í£å£Ï£õ£ô£Ô£ï£Ô£è£å£Â£Á£Ì£Ì£Ò£Ï£Ï£Ï£Ï£Ï£Í¡ª¡Á¡×¤Î½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ£´ÅÔ»Ô£¸¸ø±é¤ò½ä¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê?ÉñÆ§¼¼?¤ä?¥À¥ó¥¹¥Û¡¼