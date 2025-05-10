¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¹ñºÝ·úÃÛÅ¸¤Î¹ñÊÌ»²²ÃÉôÌç¤Ç¡¢¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÎÅ¸¼¨´Ø·¸¼Ô¤é¡á10Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ù¥Í¥Á¥¢¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«¤«¤ì¤ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¹ñºÝ·úÃÛÅ¸¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬10Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÊÌ»²²ÃÉôÌç¤Î¶â»â»Ò¾Þ¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ´Û¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·úÃÛÅ¸¤ÏÆ±Æü³«Ëë¡£¹ñÊÌÉôÌç¤Ë¤ÏÌó60¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´Û¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Î´ë