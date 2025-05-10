¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î´äÈøË¾¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êYouTube¡×¤Ë½Ð±é¡£Åö½éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊÐ¸«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡ª¡×¤Ê¤ÉÈÝÄê¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÁ°¸ÀÅ±²ó¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¡£´äÈø¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖLUUP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¼Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈLUUP¼ÙËâ¤ä¤ï¡Á¡£ÉáÄÌ¤Ë¼ÖÆ»