¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££´·î£±£¸Æü¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î£¸²ó¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµ­Ï¿¤ò¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£º£°æ¤Ï½é²ó£±»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢£³²ó¤«¤é¤Ï£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³£³¼ÔËÞÂà¡££±£µ£°¥­¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢£µ²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ£²¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤Î