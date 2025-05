ハロー!プロジェクトの10人組アイドルグループ「BEYOOOOONDS(ビヨーンズ)」が10日、都内で、コンサートツアー「BEYOOOOONDS CONCERT TOUR 2025 SPRING〜Take Me Out To The BALLROOOOOM!〜」の初日公演を行った。4月には台北で初の海外単独公演を成功させ、音楽フェス「JAPAN JAM 2025」でも熱いステージが話題となった。昨秋のツアーではライブ会場をディスコに変えたが、今ツアーはタイトル通り、「舞踏室」「ダンスホール」