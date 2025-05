ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ミッキー&フレンズと King & Prince がコラボレーションした、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を2025年5月23日(金)にデジタルリリースします☆ ミッキーマウス オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 永遠のエンターテイナー、ミッキーマウスは 2028年にスクリーンデビュー100 周年を迎えます。これに先