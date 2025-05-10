½÷Í¥ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¿ØÆâµ®Èþ»Ò¡Ê61¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥¬¥³¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¼Â²È¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ØÆâµ®Èþ»Ò¤µ¤ó¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤Í²ñ¤¤¤¿¤¤¤Í¤ÈInstagram¤ÎDM¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¤¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤µ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥ï¥¬¥³¤â¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤À¡£2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾É¤Ç63ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Êì¿Æ¤Î²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿ØÆâ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã