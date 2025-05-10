¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö½÷ÂÀ¹Þµ­¡×¤Ê¤É¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£18ºÐ¤ÇÌ¡ÃÌ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¬¡¢20Âå¤â¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦ÂÌÌÜ¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ç¤­°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤¿¤ä¡¢Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦