»Å»ö¤Ë²È»ö°é»ù¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¼Õ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡¦M¤µ¤ó¤â¡¢É×¤¬¿©´ïÀö¤¤¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢M¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÂÔ¤Á¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤À¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤Ç¤âÉ×¤¬²È»ö¤ò¤·¤¿¸å¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Åê