¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÂç³èÌöÃæ¤ÎÇÐÍ¥¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ÄSnow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î?¹â³ØÎò¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖWÎ¼Ê¿¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤âÎ¼Ê¿¡¢2¿Í¤È¤âÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¥Û¥ë¥À¡¼¡£ÂçÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢°¤Éô¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Î¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¤¦¤Ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦°ä»º¸¡