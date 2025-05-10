¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ä¡×½¬ÆÀ¤·¤¿¥ì¥·¥ÔÁ´³«¥á¥Ë¥å¡¼!½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î°Ù¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£DAIGO¤Ï¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3Ç¯¤È2¥«·î¡£ÌÜÉ¸¤ÎÌ¼¤Î¤ªÊÛÅö¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼«¿È¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤­¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥­¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó