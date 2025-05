MAN WITH A MISSIONが、結成15周年を記念した全国ツアー<MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>より神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を6月15日20時より、WOWOWで独占放送・配信することを発表した。「MAN WITH A MISSION インタビュー特番 〜XV〜」を皮切りに、5月17日から『4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル』と題した特集がWOWOWでスタートすることがすでに報じられているが、このたび