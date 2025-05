グローバルボーイズグループ・JO1が、大阪・関西万博(大阪・夢洲)に登場することが9日、発表された。6月15日に開催される吉本興業×国連のイベント『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』のステージで実現する。【画像】大阪・関西万博『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』吉本と国連がタッグを組む同イベントでは、持続可能な開発目標(SDGs)への意識を高めながら、「すべての参加