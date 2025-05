【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■5月9日プレミア公開の『THE FIRST TAKE』第545回にも登場! シャイトープが「ランデヴー」のライブ映像をYouTubeで公開した。 この映像は、2024年に開催された『シャイトープ LIVE TOUR 2024 “Here, There and Everywhere”』のツアーファイナルとして行われた神奈川・KT Zepp YOKOHAMA公演で収録されたもの。 「ランデヴー」は2023年4月にリリ}